Integrantes de Crucial exigen que asesinato de Juan Carlos Mezhua no quede en el olvido

diciembre 1, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Integrantes de la asociación Cruzada Ciudadana Alterna (Crucial) pidieron que el asesinato del expresidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, ocurrido el pasado 23 de noviembre, no quede en la impunidad. Su representante, René Asef Silahua Abirrached, calificó el hecho como un “crimen político” y reiteró que continuarán exigiendo justicia.

En conferencia de prensa, Silahua Abirrached señaló que mantienen confianza en la labor de la Fiscalía General del Estado, pero advirtió que esperan resultados antes de que se generen cambios en la titularidad de la institución.

«Pero conocemos que ya abrió la carpeta de investigación como con todos los crímenes, pero muchos quedan en el olvido, cuántos asesinatos no hubo en las elecciones de candidatos y quedaron en el olvido, no hay nada al respecto y no queremos que pase lo mismo», dijo.

Insistió en que para sus seguidores el caso tiene tintes políticos y que se desconocen posibles amenazas previas, pues Mezhua era muy reservado con esos temas. Reiteró que no dejarán de exigir justicia.

«Exigimos justicia, que se aclaren las cosas porque a final de cuentas esto proviene de gente que ni usa armas, ni las sabe usar, ni las tiene, pero tiene cuentas bancarias abultadas para pagar hasta mano de obra barata para quitar de en medio a quien le pueda quitar sus privilegios a quien tienen en el poder», sostuvo.

Los integrantes de Crucial recordaron que Juan Carlos Mezhua encabezaba los trabajos para conformar un nuevo partido local y que su homicidio ocurrió justo antes de concluir las asambleas municipales.

«Ayer estaban agendadas las asambleas necesarias para concluir las asambleas municipales y nos preparábamos para hacer la asamblea estatal programada para el 14 de diciembre. Al hacer este crimen un día antes de que acabáramos las asambleas fue un golpe organizativo para todos nosotros», mencionó René Asef.