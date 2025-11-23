Fiscalía de Veracruz investiga homicidio de Juan Carlos Mezhua

noviembre 23, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Confirma la Fiscalía General de Veracruz el homicidio del ex alcalde Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, ocurrido en la localidad de Piedras Blancas.

En apenas dos párrafos, mediante un comunicado de prensa, la dependencia de Procuración de Justicia señala que se investigan los hechos suscitados en Zongolica la mañana de este domingo 23 de noviembre.

“La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de los hechos registrados en la localidad Piedra Blancas, perteneciente a este municipio, en los que privaran de la vida a la víctima J.C.M.C., ex alcalde de Zongolica, a través de la Fiscalía Regional Córdoba se ha iniciado una carpeta de investigación”.

La Fiscalía señala que se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales.

La mañana de este domingo, gente cercana al también candidato independiente a la alcaldía de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, dio a conocer el homicidio, que se registró en la entrada de una calera de su propiedad alrededor de las 7 de la mañana y exigieron justicia para el líder político de la zona serrana de las Altas Montañas.