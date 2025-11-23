Asesinan a Juan Carlos Mezhua Campos, expresidente municipal de Zongolica
noviembre 23, 2025
Redacción. Xalapa, Ver.- A través de sus redes sociales, se informó el asesinato del expresidente municipal de Zongolica, el experredista Juan Carlos Mezhua Campos, quien buscó ser alcalde de uno de los municipios más pobres de Veracruz por segunda ocasión en la elección de este año.
En un breve mensaje en su página de facebook informaron su homicidio y acusaron que la estrategia de seguridad nacional y estatal no han funcionado.