Infraestructura vial de Xalapa no permiten circulación de unidades de Ulúa 

diciembre 3, 2025

Xalapa, Ver. — Las unidades del sistema de transporte Uluá que actualmente se incorporan en Veracruz y Coatzacoalcos no podrán operar en Xalapa, confirmó Juan Enrique Santos Mendoza, secretario técnico del Fideicomiso de la Modernización del Transporte en el Estado.

El funcionario explicó que los vehículos tipo “oruga” utilizados en otras ciudades no son adecuados para la capital, debido a que las calles son más angostas y presentan curvas cerradas en zonas como Sayago, Clavijero y Bravo.

“Lo largo de las unidades no nos dio en muchas afluencias. Necesitamos vehículos más cortos”, señaló, tras precisar que los modelos probados miden 10.5 metros y resultaron incompatibles con la infraestructura vial de Xalapa.

Por ello, afirmó que la capital recibirá unidades con otra configuración, también de la empresa Yutong, pero más compactas y con características técnicas diferentes para maniobrar con seguridad en las vialidades locales.

Santos Mendoza añadió que el programa de modernización sigue abierto para Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa, aunque en el caso de esta última ciudad aún se analiza el modelo final que se implementará.

A diferencia de las unidades destinadas a Coatzacoalcos y Veracruz —que incluyen modelos híbridos y orugas— las que llegarán a Xalapa serán diésel Euro 6, más compactas y adecuadas para la topografía urbana de la capital.

Tarifa deberá ser consensuada con estudiantes y concesionarios

El secretario técnico del Fideicomiso destacó que Xalapa es una ciudad con una amplia población estudiantil, por lo que el precio del servicio del Uluá deberá discutirse con los concesionarios y tomarse en consideración a los alumnos.

“Es un tema que se tiene que platicar bien con los concesionarios. La modernización es para la sociedad, y Xalapa es una ciudad de estudiantes”, expresó.

Santos Mendoza recordó que, a diferencia de otras ciudades, en Xalapa aún no hay unidades del Uluá operando, pues lo observado hasta ahora fueron únicamente pruebas técnicas para determinar la viabilidad del sistema.

Asimismo, indicó que cualquier definición tarifaria deberá pasar por el análisis del fideicomiso y los concesionarios, quienes reciben las unidades para su operación.

El funcionario enfatizó que el proceso de modernización del transporte, comprometido por la gobernadora Rocío Nahle, continuará avanzando, pero con características específicas para cada municipio.

“Lo importante es que los concesionarios se acerquen y platiquen con nosotros para seguir trabajando de la mano”, expresó.

En fechas recientes circuló una unidad de Ulúa en Xalapa el costo del servicio fue de 13 pesos, mientras que el costo del servicio urbano es de 9 pesos, lo que generó molestia en los usuarios y los permisionarios que piden subir el costo.