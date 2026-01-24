Actividad económica se modera en noviembre: VALMEX

enero 23, 2026

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), una aproximación mensual al Producto Interno Bruto, registró una caída de 0.2% en noviembre respecto a octubre, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Este retroceso se dio luego del repunte observado el mes previo. Al interior, las actividades secundarias mostraron un avance mensual de 0.6%; en contraste, las actividades primarias disminuyeron 7.0% y las terciarias retrocedieron 0.4%.

A tasa anual, el IGAE creció 1.1% en noviembre, lo que representó una moderación frente al mes previo. Las actividades primarias avanzaron 2.9% anual, mientras que las terciarias crecieron 1.5%.

Por su parte, las actividades secundarias registraron una ligera contracción de 0.1%, reflejando un desempeño aún débil en la industria, particularmente en la minería y las manufacturas.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, con cifras originales, la actividad económica mostró un crecimiento de 0.2% anual. Este desempeño fue impulsado por las actividades primarias (+3.9%) y, en menor medida, por las terciarias (+0.9%), estas últimas apoyadas por el dinamismo en los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos (+13.2%), los servicios profesionales, científicos y técnicos (+9.0%), los servicios de salud (+4.7%) y el comercio al por menor (+4.2%).

Dicho avance fue parcialmente contrarrestado por la contracción de las actividades secundarias (–1.6%), afectadas principalmente por la debilidad en la minería (–7.1%) y las manufacturas (–0.7%).

El IGAE confirma que la economía mexicana se encuentra en una fase de crecimiento débil y poco balanceado entre sectores. El sector terciario muestra una trayectoria positiva que refleja la resiliencia de los servicios y del comercio interno.

Por su parte, las actividades secundarias muestran una clara señal de estancamiento. Este comportamiento es consistente con la persistente debilidad en la minería y las manufacturas, así como con un entorno de inversión contenido, lo que convierte a este sector en el principal freno para una recuperación más sólida de la actividad económica.

En cuanto a las actividades primarias, reflejan un comportamiento altamente volátil, sin constituir un motor estructural del crecimiento económico. Este balance refuerza la expectativa de un relativo estancamiento hacia el cierre de 2025, con riesgos de prolongar un escenario de crecimiento contenido en 2026.