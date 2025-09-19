Incrementa número de suspensiones de gaseras en el estado

septiembre 19, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado dio a conocer que se registra un incremento significativo de suspensión de actividades de empresas gaseras en Veracruz en varios municipios, algunas de ellas a un paso de desmantelar las instalaciones.

Entrevistada en la conmemoración del 40 aniversario del sismo de 1985, la funcionaria estatal dijo que algunas con suspensión de actividades solicitaron levantar las medidas impuestas para iniciar el proceso de desmantelamiento total.

En ese sentido, Osorno Maldonado dijo son varias las estaciones de gas han sido sancionadas por operar fuera de la norma, principalmente por carecer de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Asimismo, rechazo que se haya reportado resistencia por parte de las gaseras a los procesos de inspección.

“Es parte de las obligaciones que tienen los sujetos obligados, entonces se tiene que entrar”.