Inclusión laboral femenina es una estrategia de negocio

marzo 5, 2026

La integración de talento femenino en las diferentes estructuras empresariales no solo fortalece la competitividad, sino que también mitiga los problemas de escasez de personal. Según datos de ManpowerGroup, las organizaciones que han implementado estrategias específicas para la inclusión de mujeres en roles de liderazgo reportan menos dificultades en la adquisición de personal (70%) en comparación con aquellas que no cuentan con programas definidos (78%).

“La diversidad de género no es solo una cuestión de inclusión, sino de competitividad empresarial. Contar con mujeres en los equipos fomenta una mayor innovación, amplía la perspectiva en la toma de decisiones y hace que las organizaciones estén mejor preparadas para enfrentar la volatilidad del mercado.”, señaló Mónica Flores presidente de ManpowerGroup LATAM.

La realidad sobre la equidad laboral dentro de las empresas es variada, solo el 42% de los empleadores reporta un avance acorde a sus objetivos en cuanto a la equidad en el liderazgo femenino. Por otro lado, la inclusión de mujeres en roles de primera línea y mandos medios mostró un progreso, registrando aumentos de 2 a 3 puntos porcentuales entre 2024 y 2025..

También el 93% de las organizaciones ya aplica alguna política de inclusión, pero para 61%, la equidad es una prioridad estratégica de Recursos Humanos. Las acciones más comunes entre las empresas incluyen fortalecer relaciones de confianza con los equipos, priorizar el bienestar y garantizar igualdad en las oportunidades de desarrollo profesional.

“La equidad de género no puede ser un proyecto de buena intención o relegado a herramientas tecnológicas. Necesita estar permeado en procesos de contratación, promoción, capacitación y liderazgo. La velocidad del cambio aún no iguala la magnitud del reto que se tiene de incluir a más mujeres en el mercado laboral formal”, añadió Mónica Flores.

La equidad salarial sigue siendo uno de los desafíos de mayor complejidad, junto con la representación femenina en la alta dirección, si bien el 58% de las compañías señala que sus iniciativas avanzan conforme a los objetivos.

“Cerrar las brechas de género es una estrategia de negocio para sobrevivir y crecer en el mercado laboral cada día más desafiante en atraer talento calificado. Aquellas compañías que lo entienden se vuelven más atractivas para el talento y más eficientes operativamente. La igualdad salarial no es un costo, es una ventaja competitiva”, afirmó Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup LATAM.

Además en un contexto de rápida evolución tecnológica, el 61% de los empleadores confía que los avances tecnológicos contribuirán a acelerar la igualdad de género, creando nuevas oportunidades para cerrar brechas en formación, participación y ascenso profesional, de acuerdo con análisis de ManpowerGroup.

“La tecnología, incluyendo la IA, ayuda a gestionar el volumen de talento e impulsar estrategias, pero las decisiones críticas en el proceso de selección deben permanecer en manos de personas. La IA no debe tomar decisiones críticas sin revisión humana, por lo que sigue siendo tarea humana evitar que la tecnología llegue a amplificar las desigualdades como sesgos de género”, subrayó la presidente de ManpowerGroup LATAM.