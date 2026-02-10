Implementando el orden en mitad del desorden 

febrero 10, 2026

¡Vamos a ver! Allegedly todos tenemos las mismas capacidades, tanto hombres como mujeres ¡Es verdad! Peroooooo las mujeres tenemos años de experiencia en cuanto a poner orden se refiere, nos hemos encargado de ordenar en la casa y en la vida, lo que los hombres y niños desordenan, vamos por la vida levantando, doblando, guardando y de eso tiene toda una vida, así que no es por hacer menos a nuestros queridos gobernadores anteriores, pero algunos pa’ manera de armar un absoluto desmán gubernamental en Veracruz, si no me creen mis chulos, acuérdense de Fidel Herrera, quien siempre trajo la tesorería del estado en la cartera.

Por eso ahora no es extraño que la gobernadora Nahle, pusiera orden en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que honestamente era ya un exceso y ayer en Palacio de Gobierno encabezó la instalación del Consejo Consultivo y así da un inicio formal a la administración de la institución, para dar certeza jurídica y laboral a estudiantes, maestros y trabajadores.

Ayer mismo, se dio a conocer que el consejo estará integrado por autoridades estatales, como la secretaria de Educación, Claudia Tello, así como representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación y por supuesto el rector de la UPAV.

Ya encarrerada la gobernadora veracruzana, también arrancó operaciones con la empresa estatal LimpiaVer, que será la encargada otorgar los servicios de limpieza en la red hospitalaria de Veracruz.

La gobernadora Nahle García, en este caso también presidirá el Consejo de este organismo, cuyo objetivo es garantizar estabilidad laboral a más de tres mil trabajadores y ofrecer servicios de limpieza, lavado y manejo de ropa hospitalaria con supervisión estatal.

LimpiaVer operará bajo el mando de la Secretaría de Salud y cuenta con el aval del IMSS-Bienestar y contrario a lo que todo mundo ha dicho, solo operará en los organismos de salud pública del estado.

Cosas de la vida y menudencias

Y como era de esperarse, ya se empiezan a mover las piezas en el Senado de la República, tras la salida de Adán Augusto López de la Junta de Coordinación Política de momento suena la salida de Raúl Paz Alonzo, quien de momento está al frente del Canal del Congreso, como encargado del despacho y es considerado cercano del antaño todopoderoso senador.

Se que presume Paz Alonso, iría a apoyar las tareas territoriales que López Hernández gestiona a ras de piso y con miras a la elección del 2027.

Ciertamente todo comunica y la ropa también, ayer la gobernadora Nahle apareció encabezando las reuniones que tuvo en palacio, con un dos piezas maravilloso con un fitting perfecto y con cinturón destacando la cintura, el cabello y el maquillaje muy correcto y todo eso dice a gritos ¡Que cómoda me siento!

Las cosas como son lector, lectora querida, nos leemos mañana.