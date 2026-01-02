Hija de Tommy Lee Jones habría muerto por una sobredosis

enero 2, 2026

La hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue hallada muerta la madrugada del 1 de enero de 2026 en el hotel Fairmont de San Francisco, tras una llamada de emergencia que reportó una posible sobredosis, informó el medio TMZ.

El hallazgo se produjo alrededor de las 2:52 a.m., cuando los paramédicos evaluaron a la mujer y la declararon fallecida. La Policía de San Francisco acudió al lugar aproximadamente a las 3:14 a.m., luego de recibir la alerta del reporte.

Los reportes de emergencia indican que la mujer fue localizada en condiciones críticas, pero al llegar los servicios médicos ya no presentaba signos vitales. Los detalles del incidente se mantienen bajo investigación y confidencialidad.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa oficial de la muerte y las autoridades no han emitido declaraciones adicionales sobre el caso. Ni Tommy Lee Jones ni su representante han ofrecido comentarios públicos.

Victoria Jones había incursionado de manera breve en la actuación, participando en películas y series como “Men in Black II” (2002), “One Tree Hill” (2003) y “The Three Burials of Melquiades Estrada” (2005).