Impulsa la Secretaría de Economía sello “Hecho en México”

octubre 3, 2025

La Secretaría de Economía (SE) autorizó a la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y a la Asociación Civil Mujeres del Sistema de Infraestructura de la Calidad (MUSICA) para promover el sello “Hecho en México”, una marca que respalda la competitividad y calidad de los productos nacionales.

Este distintivo certifica que los bienes cumplen con altos estándares nacionales e internacionales y promueve la participación equitativa de mujeres en los procesos de producción y certificación.

El anuncio se realizó durante la presentación del “Conjunto de herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en la normalización”, en la que Andrea Solano, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la SE, destacó la importancia de integrar la igualdad de género en los estándares y procesos de certificación.

Solano resaltó que la incorporación de esta perspectiva permite abrir oportunidades a nivel nacional e internacional y genera confianza en las empresas, al garantizar que la normalización respete el trabajo de las mujeres y la diversidad en la infraestructura de calidad.

La ema ha operado por más de 26 años, otorgando más de 8,500 acreditaciones a laboratorios, organismos de certificación y unidades de inspección, con reconocimiento en 15 países. Gracias a esta infraestructura, el sello “Hecho en México” garantiza que los productos nacionales puedan competir globalmente.

Hasta mayo de 2025, 623 empresas se habían registrado con cerca de 2,000 productos que portan este distintivo. La iniciativa forma parte del Plan México, cuyo objetivo es impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible, elevando la calidad de vida de la población y fortaleciendo la competitividad de los productos mexicanos en el mercado internacional.