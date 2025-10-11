Familias de Tempoal piden apoyo, comunidades están incomunicadas

octubre 11, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El municipio de Tempoal, al norte del Estado, también reporta afectaciones por inundaciones en al menos 12 comunidades, donde hay familias en techos desde hace más de 24 horas.

Habitantes de la región piden a las autoridades establecer puentes aéreos y llevar lanchas para poder rescatar a quienes, para resguardar su vida, se subieron a los techos de las viviendas.

Información de los habitantes, confirma que hay al menos 50 personas atrapadas en la comunidad Zapote Real, en Tancheche se reportan 10 familias y seis familias más en Dos Rayas.

La petición de la población es que acudan con lanchas para poder apoyar a las familias, pues hay niños y personas mayores atrapadas por el agua desde hace 24 horas.

En el municipio se habilitaron 10 albergues donde hay poco más de 700 personas que requieren de alimentos y agua para poder permanecer en los inmuebles.

Hay otras comunidades como El Ranchito, El Pescado, Vega Rica, Alto de Vega Rica donde no han logrado establecer comunicación con los pobladores, después de las lluvias y las inundaciones.