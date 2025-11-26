Familiares buscan a menor arrastrado por el mar en Chachalacas

noviembre 26, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La desaparición del joven Antonio Martínez, de 14 años, movilizó a sus familiares y a las autoridades de rescate, luego de que fuera arrastrado por el oleaje en la playa de Chachalacas el pasado domingo 23 de noviembre. A pesar de dos días de búsqueda, el cuerpo del menor aún no ha sido localizado.

Ante la falta de resultados, la familia ha solicitado públicamente la intervención y recursos adicionales del Gobierno de Veracruz para ampliar las labores de rastreo.

El alcalde electo de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, difundió un video en redes sociales acompañando a los familiares y pidiendo el apoyo directo de las autoridades estatales. En el mensaje, solicitaron recursos especializados como helicópteros y embarcaciones para rastrear mar abierto y zonas de difícil acceso.

«La familia está desesperada. Necesitamos más manos y más equipo para encontrar al muchacho,” expresó Bravo Montero, reiterando el llamado a Protección Civil y a la gobernadora Rocío Nahle García.

Magaly Landa, madre de Antonio, relató entre lágrimas que su hijo fue sorprendido por una fuerte corriente que lo llevó mar adentro. La madre pidió encarecidamente que se intensifique el operativo y se despliegue una cuadrilla mayor que permita abarcar más territorio.

Los cuerpos de rescate han recorrido hasta ahora alrededor de 13 kilómetros entre la playa de Chachalacas y Juan Ángel, además de internarse en el mar junto a familiares y revisar la desembocadura del río Actopan, una zona conocida por el arrastre de corrientes.

Las labores de búsqueda no han cesado ni de día ni de noche, mientras la familia mantiene la esperanza de encontrar a Antonio en algún punto del litoral.