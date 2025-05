Maltrato animal en Chachalacas: por 30 pesos te puedes tomar foto entre animales muertos, acusan

mayo 6, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Turistas denunciaron que en la localidad Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, se registra un caso grave de maltrato animal, sin que las autoridades correspondientes intervengan para evitarlo.

Unas personas acudieron de visita hace unas semanas a la playa de Chachalacas. Hicieron recorrido en lancha sobre un río y después los guías llevaron a los turistas al pueblo conocido como “La Barra”, donde degustarían algunas bebidas.

En ese lugar, los comerciantes cobran 30 pesos a las personas para permitirles tomarse fotografías con animales que se encuentran en pésimas condiciones.

“Ayúdenme a difundir por favor, ya intenté denunciar y contacte a algunas autoridades pero no me hacen caso. Esto pasa en el estado de Veracruz, Chachalacas”, es parte de la queja.

En los videos que han sido difundidos a través de redes sociales se observan mapaches y coyotes, que lucen descuidados, dentro de jaulas llenas de lodo, agua sucia y mucha humedad por todos lados.

“Por 30 pesos te puedes tomar una foto con animales que están en pésimas condiciones: agua sucia, animales muertos en las jaulas, las jaulas llenas de lodo y húmedas, los mapaches se azotan contra los barrotes, los coyotes dan y dan de vueltas y se les nota las costillas, logré tomar algunas fotos pero por mi seguridad no pude tomar más, hay muchas tortugas encima, unas tras de otras, a los cocodrilos los tiene con su boca amarrada para que se puedan sacar fotos”.

Los visitantes solicitaron la ayuda de organizaciones defensoras de los animales para que el caso sea mediático y las autoridades intervengan lo antes posible.

“Esas lacras humanas no tienen sentimientos, merecen estar presos por tenerlos así. Repito, fui de vacaciones no vivo ahí, las autoridades me piden dirección exacta, cuando ya les expliqué que no vivo ahí y les di todos los datos de cómo pueden llegar”, remataron.