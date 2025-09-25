Nicolas Sarkozy, expresidente francés, condenado a cinco años de prisión

septiembre 25, 2025

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por asociación delictiva en el caso de presunto financiamiento ilegal de campaña con fondos de Libia.

La corte de París dictaminó que posteriormente se dará a conocer la fecha de reclusión, evitando que sea trasladado de inmediato. La condena deberá ser cumplida incluso si apela.

El tribunal absolvió a Sarkozy de otros cargos, como corrupción pasiva, financiamiento ilegal y encubrimiento, pero confirmó su implicación en un complot para obtener recursos libios entre 2005 y 2007.

Además, dos exministros cercanos al exmandatario, Claude Guéant y Brice Hortefeux, también fueron declarados culpables de asociación criminal, pero absueltos de otros cargos.

Con esta sentencia, Nicolas Sarkozy se convierte en el primer expresidente galo en enfrentar la cárcel por financiamiento extranjero ilícito.

Por su parte, el político conservador, de 70 años, negó categóricamente todas las imputaciones, argumentando que se trata de una injusticia y anunció que apelará la sentencia.