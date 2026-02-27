Evacúan juzgados de Ciudad Judicial tras falsa amenaza de bomba

febrero 26, 2026

Las instalaciones de los juzgados ubicados en Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, fueron evacuadas este jueves 26 de febrero tras recibir un reporte de una presunta amenaza de bomba.

⇒ Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió al inmueble, ubicado sobre la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio, luego de recibir una denuncia sobre supuestos artefactos explosivos.

Elementos especializados del Agrupamiento Zorros de la SSC realizaron inspecciones y recorridos al interior de las instalaciones en Ciudad Judicial, con el objetivo de descartar la presencia de objetos que representen un riesgo para trabajadores y usuarios.

“Después de la revisión en los pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y demás parte del inmueble, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas”, apuntó la SSC en sus redes sociales. “Ya se coordina el reingreso de los trabajadores y visitantes al lugar”.

Por su parte, a través de sus redes sociales, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó este jueves que recibió llamadas alertando sobre una presunta amenaza de bomba en los juzgados de la colonia Doctores.

De inmediato, dijo, personal de Protección Civil y Policía Auxiliar Cuauhtémoc activó los protocolos de seguridad. “Aproximadamente 600 personas fueron desalojadas de manera preventiva y segura por el personal policial a cargo de las instalaciones”, detalló.

Rojo de la Vega destacó que personal continúa trabajando en el lugar para garantizar la seguridad de todas y todos. “Las autoridades desalojaron el inmueble mientras se llevan a cabo las revisiones correspondientes”, añadió. “La prioridad siempre será proteger vidas”.

⇒ Cabe destacar que este miércoles 25 de febrero, autoridades desalojaron un edificio del Poder Judicial de la Federación, en el sur de la capital, tras una amenaza de bomba que también resultó falsa.