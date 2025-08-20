EU pintará muro fronterizo de negro para dificultar escalada

agosto 20, 2025

Estados Unidos pintará de negro todo el muro fronterizo con México para que su temperatura se eleve demasiado y sea más difícil escalarlo, anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citando al pedido expreso del presidente Donald Trump.

Con los cruces ilegales en la frontera sur en niveles históricamente bajos, el gobierno de Trump decidió establecer una nueva política de contención. El muro será pintado de color negro para que el metal absorba más calor y resulte casi imposible escalarlo.

Durante la visita a un tramo del muro en Santa Teresa, Nuevo México, Noem destacó que la estructura es lo suficientemente alta y profunda como para dificultar la escalada o excavación; a esas restricciones se le sumará el calor extremo al tacto, derivado del color negro. Incluso ella misma colaboró pintando ese tramo.

Tal vez te interese: Casa Blanca lanza su cuenta oficial de TikTok

Mike Banks, director de la Patrulla Fronteriza, resaltó que la pintura también servirá para proteger el acero de la oxidación. Este movimiento se enmarca en un ambicioso plan financiado por el congreso, con un presupuesto de más de 46 mil millones de dólares, esto con la finalidad de completar y reforzar la barrera con México, construyendo 800 metros diariamente.

Esta medida llega en un escenario en el que el número de detenciones por cruces irregulares reportadas en el mes de julio de 2025 bajaron drásticamente a un nivel jamás registrado, con un 92% menos a comparación de julio de 2024, y un 24% menos que el mes de junio de 2025.