EU condena a 11 años de prisión a yerno de “El Mencho”; fingió su muerte

EU condena a 11 años de prisión a yerno de “El Mencho”; fingió su muerte

diciembre 18, 2025

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, “El Guacho”, yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado este jueves a 11 años y ocho meses de prisión en una corte federal de Washington.

Gutiérrez Ochoa, quien se declaró culpable en junio de asociación delictuosa para lavar dinero, había fingido su muerte en México para evadir la justicia antes de vivir en California bajo una identidad falsa.

La jueza federal Beryl Howell, al imponer la sentencia, destacó que el violento cártel también representa una “fuerza peligrosa” dentro de Estados Unidos. Frente a la corte, Gutiérrez Ochoa expresó a través de un traductor que aceptaba la responsabilidad por su “error” y lamentaba sus acciones.

Tal vez te interese: Yerno de “El Mencho” se declara culpable de lavado de dinero en EU

El acusado, de 28 años, es yerno de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Según una declaración jurada de un agente de la DEA, Gutiérrez Ochoa era buscado en México por su presunta participación en el secuestro de dos marinos en 2021.

De acuerdo con la investigación, “El Mencho” difundió entre sus allegados que había asesinado a Gutiérrez Ochoa por mentir, cuando en realidad le facilitó huir a Riverside, California. Allí, el acusado y su novia, ciudadana estadounidense e hija de “El Mencho”, llevaban “una vida de abundancia patrocinada por el CJNG”, incluida una vivienda valorada en 1.2 millones de dólares comprada con fondos del cártel.

La defensa solicitó una pena de siete años, argumentando que su arrepentimiento era genuino, y que se trataba de un “joven que ahora comprende plenamente la magnitud de sus errores”.

El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de “El Mencho”.