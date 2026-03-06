Estrella de “El precio de la historia” pide ayuda tras grave accidente

marzo 6, 2026

Uno de los protagonistas de la serie “El precio de la historia”, Corey Harrison, atraviesa una crisis personal y financiera que lo ha llevado a solicitar el apoyo de sus seguidores. Tras sufrir un aparatoso accidente de motocicleta en Tulum, Quintana Roo, las facturas hospitalarias han agotado por completo sus recursos económicos, agravando su ya delicado estado de salud.

El siniestro ocurrió el pasado 23 de enero (apenas unos días antes de la boda de su padre) cerca de su residencia, mientras conducía su Harley-Davidson. El impacto le provocó lesiones devastadoras: 11 fracturas en las costillas, fracturas por compresión en hombros y cuello, un pulmón perforado, hemorragia interna, conmoción cerebral, laceraciones faciales, abrasiones en la frente y una herida en la mano que requirió 10 puntos de sutura.

Tras luchar por su vida durante dos semanas, Harrison decidió darse de alta antes de lo recomendado debido a los exorbitantes costos médicos. Sin embargo, esta decisión tuvo graves repercusiones; ya en su hogar, los dolores se volvieron insoportables, obligándolo a contactar a su médico de cabecera, quien solo pudo administrarle sueros intravenosos y morfina de manera paliativa.

La situación empeoró cuando sus niveles de oxígeno se desplomaron. Ante el temor de morir y la falta de fondos para reingresar al hospital original, su círculo cercano lo trasladó a una clínica más económica donde se sometió a tres cirugías adicionales y permaneció 18 días más internado. En total, los gastos de recuperación ascienden a 120 mil dólares. Corey declaró que actualmente solo cuenta con 400 dólares en su cuenta bancaria y mantiene deudas considerables con su padre y amigos, quienes le prestaron dinero para cubrir las emergencias.

A pesar de decir que no quiere pedir ayuda de sus fans, el actor fue contundente sobre su realidad: “¿Qué voy a hacer, irme a Las Vegas a vender? No me puedo mover de mi sillón reclinable”. Aunque sigue recibiendo regalías por el programa, estas son insuficientes para cubrir su deuda, por lo que ha lanzado una campaña en GoFundMe con una meta de 18 mil dólares para intentar estabilizar su situación financiera.