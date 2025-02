Esto respondió dirigente del PAN en Veracruz a su homólogo del PRI

febrero 4, 2025

Adolfo Ramírez Arana se quejó de que no irán en alianza

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Este lunes 3 de febrero el dirigente del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana acusó que “personajes oscuros” del PAN limitaron una alianza para ir juntos en 53 municipios, ante la renovación de las alcaldías en la entidad.

Luego del posicionamiento del líder partidista, el panista Federico Salomón Molina lamentó lo dicho por su homólogo del PRI y refirió que es falso que estén más ocupados en mantener la dirigencia de Acción Nacional que en llegar a un acuerdo para ganar el mayor número de alcaldías en la elección del 1 de junio.

Mencionó que la alianza no se dio porque no había coincidencias, “lamento que ahora nos acuse. Al final no logramos conciliar quiénes eran los más competitivos. Es falso (lo que dice) no quiero caer en su dinámica y narrativa. Se hicieron cinco o seis reuniones, si no hubiera habido la intención es simplemente no y ya, no nos habríamos sentado a negociar.

“Yo decía, el Consejo fue el que aprobó, pasamos cinco horas debatiendo, para ver si podíamos sentarnos a negociar, fueron muchas cosas previas, y lo que él comenta (que ahora sirve a Morena) no es así”.

Comentó que, en la actualidad, más allá de los partidos políticos, en la elección municipal la gente se va más por el candidato, es por lo que no es necesario una alianza de facto, como la pidió Adolfo Ramírez Arana, que sugirió a los panistas inconformes apoyar a los abanderados del tricolor.

Federico Salomón expresó que un buen abanderado puede lograr el apoyo de priistas, experredistas, de movimiento ciudadano y hasta de la izquierda, “siempre y cuando sean la mejor opción”.

La queja de Adolfo Ramírez Arana

El dirigente del partido Revolucionario Institucional, Adolfo Ramírez Arana reprochó la falta de acuerdos, y dijo que personajes oscuros, en alusión a los Yunes, habían interferido en la negociación.

“El PRI hizo el mayor de sus esfuerzos para crear una alianza competitiva, ganadora. Llevó las propuestas coherentes, donde se respetara donde el PRI tiene fortalezas y respetáramos donde el PAN tiene fortalezas. Se pidió como primer saque donde hoy gobernamos, donde somos fuertes.

“Nos encontramos con la sorpresa de que nosotros queríamos construir una alianza estratégicamente electoral fuerte y que Acción Nacional no nos proponía ningún municipio. Primero, nos pedía encabezar la alianza en municipios donde nosotros somos fuertes, competitivos, como Cosoleacaque, Orizaba, Perote”, reprochó.