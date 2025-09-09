Entrevistan a aspirantes a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas

septiembre 9, 2025

• Las ciudadanas Namiko Matzumoto y Raquel Rivera y el ciudadano Luis Ángel Rodríguez comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Xalapa, Ver., 09 de septiembre de 2025.- En cumplimiento del Acuerdo aprobado por el Pleno de la LXVII Legislatura el pasado 29 de agosto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables realizó las entrevistas con las ciudadanas Namiko Matzumoto Benítez y Raquel Rivera Sánchez y con el ciudadano Luis Ángel Rodríguez Lino, aspirantes a la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

En la Sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo, los diputados Omar Edmundo Blanco Martínez y Héctor Yunes Landa y la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, presidente, secretario y vocal, respectivamente, de la referida instancia legislativa, llevaron a cabo este procedimiento y entrevistaron a las personas integrantes de la terna, propuesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Cada aspirante contó con un lapso de cinco minutos para una exposición inicial, en la cual ampliaron detalles sobre su formación académica, trayectoria profesional y las razones por las que desea ser designada o designado titular de la Comisión estatal.

Posteriormente y de acuerdo con el procedimiento establecido, cada participante extrajo de una urna el número que correspondía a la pregunta que le realizó la Comisión Permanente y contó con un máximo de cinco minutos para responder, pudiendo hacer uso de los medios digitales que consideraran pertinentes.

Las preguntas que formularon la y los integrantes de la Comisión tuvieron relación con cómo hacer efectivo en cada una de las actuaciones de la dependencia el principio de igualdad y no discriminación; las medidas previstas en la ley para garantizar la reparación integral del daño y de qué manera la Comisión estatal atendería de forma efectiva las necesidades de los diversos grupos vulnerables.

Tras la conclusión de este ciclo de entrevistas, la Comisión informó que, de acuerdo con el procedimiento, elaborará un informe sobre lo actuado y lo remitirá a la Junta de Coordinación Política para lo conducente.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas es la instancia encargada de dar atención oportuna a las víctimas de delitos, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de acciones y mecanismos en conjunto con las instituciones federales, estatales y municipales.