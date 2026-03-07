Entrega Congreso de Veracruz a Ana María Autrán el Premio Estatal a la Mujer 2026

marzo 6, 2026

Xalapa, Ver., 06 de marzo de 2026.- En Sesión Solemne, el Pleno de la LXVII Legislatura, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle García, y la presidenta del Poder Judicial de la entidad, magistrada Rosalba Hernández Hernández, entregaron la medalla Premio Estatal a la Mujer 2026 a la ciudadana Ana María Autrán Gómez en reconocimiento a su labor científica y práctica médica enfocadas a curar diferentes tipos de cáncer, a las que ha dado difusión mediante la publicación de artículos en revistas especializadas.

En el Recinto Oficial del Palacio Legislativo y con la asistencia de integrantes del gabinete estatal, presidentas y presidentes municipales, representantes de organismos autónomos y de organizaciones civiles y público en general, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, instruyó a las comisiones de cortesía recibir a las titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial y a la condecorada.

Posteriormente, el secretario de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Porras Marín, dio lectura al Acuerdo emitido por la Comisión Especial y a las disposiciones que motivaron que el Premio Estatal a la Mujer sea entregado a la uróloga oncóloga Ana María Autrán Gómez.

Mensaje de la gobernadora

La gobernadora Rocío Nahle García dirigió un mensaje en el que reconoció que “para ser médico se necesita tener esencia, tener la convicción para servir a los demás” y reconoció en Ana María Autrán una gran calidad humana y la capacidad de expresar gratitud a quienes le han acompañado en las etapas de su vida, lo cual, dijo, la hace ejemplo para todas las niñas y jóvenes veracruzanas.

En alusión a la trayectoria prolífica de la académica, indicó que cada paso la ha colocado en este momento de reconocimiento que el pueblo y el gobierno de Veracruz le otorgan por su profesionalismo, convicción y tenacidad, que son referenciales. Dijo sentirse honrada, como mujer, como gobernadora, porque en Veracruz haya mujeres como la doctora Autrán Gómez.

La mandataria encomió también la discreción con que la investigadora ha puesto sus conocimientos al servicio de muchas personas. Estas virtudes, agregó, hacen que las veracruzanas y los veracruzanos “nos sintamos orgullosas y orgullosos de tener mujeres con este temple, con esta preparación”.

Por último, la titular del Ejecutivo expresó a la LXVII Legislatura su beneplácito por la acertada decisión de reconocer a una especialista, a una profesional, a un gran ser humano, a una veracruzana de excepción y, en nombre de todo el estado, agradeció a la condecorada su trabajo y dedicación en favor de quienes han visto transformada su vida.

Palabras de la ganadora

En su intervención ante el Pleno, la galardonada expuso su trayectoria profesional y agradeció a las personas e instituciones que han contribuido a su formación académica. Asimismo, dijo que este reconocimiento es para ella, “un faro que ilumina el camino recorrido y que me recuerda que aún me queda mucho por construir. He dedicado mi vida a la medicina, guiada por la convicción inquebrantable de que la ciencia tiene el poder de sanar cuerpos, pero es la empatía la que verdaderamente salva almas”.

Subrayó que las mujeres han demostrado un compromiso inquebrantable, una constancia admirable y una capacidad de trabajo excepcional en el papel de la medicina y la urología, siendo éste un campo que por mucho tiempo fue predominantemente masculino. “Este premio es testimonio de que nuestra voz y labor son esenciales para una medicina más completa y equitativa; es un recordatorio de que con dedicación y esfuerzo pueden romperse barreras y abrir camiones para las futuras generaciones”, expresó.

Ana María Autrán recordó que en 2017 un diagnóstico de cáncer la estremeció y que probablemente esa palabra a todos paraliza y duele. “El cáncer me ha enseñado que la adversidad no distingue, que el cuerpo y el espíritu puede transformarse frente a la enfermedad y que no es sinónimo de muerte, sino de vida, de oportunidad para crear, identificar, reconocer y potenciar nuestras herramientas como seres humanos”.

Finalmente, habló sobre el programa mediante el cual atiende a poblaciones vulnerables y socialmente desatendidas, principalmente con personas privadas de la libertad, colectivos trans y LGBTQ+, “la salud urológica no es solo una cuestión clínica; es una lucha constante por derribar muros de prejuicio, miedo y desinformación”.

Mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva

A su vez, la diputada Naomi Edith Gómez Santos hizo un recuento de las actividades realizadas por la galardonada en investigación científica y académica. “Hay algo que la hace diferente, usted no solo ha estudiado el cáncer, también lo ha enfrentado. Cuando alguien atraviesa esa experiencia, entiende algo que ningún libro puede enseñar; ya que detrás de cada diagnóstico hay personas y hay familias que esperan una buena noticia”.

Agregó que Veracruz reconoce la trayectoria de la doctora Ana María Autrán, pero también agradece algo más profundo, “las vidas que usted ha tocado, la historia que ayudó a cambiar y la esperanza que sembró en muchas personas que quizás nunca olvidarán su mirada en un momento difícil. Gracias por recordarnos que la ciencia también puede ser humanidad y que cuando el conocimiento se ejerce con empatía se convierte en algo más grande”.