Entregan Premio Estatal a la Mujer Veracruzana a la doctora Ana María Autrán

marzo 6, 2026

Xalapa, Ver., viernes 06 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Rocío Nahle García entregó el Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2026 a la doctora Ana María Autrán Gómez, por su trayectoria en los ámbitos científico, académico profesional y social.

En sesión solemne del Congreso Local, acompañada por las titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Naomí Edith Gómez Santos y Rosalba Hernández Hernández, respectivamente, la Mandataria destacó su trayectoria en el ámbito de la medicina, por su formación y especialidades en distintas universidades del mundo.

«Me queda claro que para ser médico se necesita tener la esencia. Su trayectoria es servicio, eso la hace especial, la hace un gran ser humano”, destacó la Gobernadora al reiterar que este premio simboliza el esfuerzo de miles de veracruzanas que día a día construyen con su trabajo un estado más justo, incluyente y próspero.

“Su trayectoria científica y profesional, así como su don de gente, son ejemplo para nuestras niñas y jóvenes. El Premio Estatal a la Mujer Veracruzana es, por tanto, un recordatorio de que el talento y la capacidad de las mujeres son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad”, afirmó.

Al hacer uso de la voz, Autrán Gómez afirmó que el reconocimiento que recibe «es un faro que ilumina para seguir trabajando”, haciendo énfasis es que más allá de la ciencia «es la empatía la que verdaderamente salva almas».

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, destacó que la galardonada ha demostrado que la ciencia también lleva humanidad y se puede poner al servicio para salvar vidas.

«Hoy Veracruz reconoce su trayectoria, pero también agradece algo más profundo: las vidas que usted ha tocado, las historias que ayuda a cambiar y la esperanza que sembró en muchas personas que quizás nunca olvidarán su mirada en un momento difícil».

La doctora Ana María Autrán Gómez es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, cursó la especialidad de Urología en el Ospedale Ugo Bracci en la Università di Roma La Sapienza, en Roma, Italia; donde también estudió el doctorado en Cirugía Mini Invasiva.

Entre el 2008 y el 2013 realizó la sub-especialización en Cirugía Robótica y Laparoscópica en los hospitales Elisabethinen, University Linz, en Austria, y Saint Joseph, en París, Francia. Además, es Fundadora del Centro UROLATAM, focalizado a la atención, formación y educación del paciente Uro Oncológico, así como de sus familiares y cuidadores desde un concepto multidisciplinario.