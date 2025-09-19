En el mes del testamento, importante tomar decisiones informadas

septiembre 19, 2025

En México, septiembre es conocido como el “Mes del Testamento”, durante este tiempo se ofrecen descuentos, asesoría jurídica gratuita, entre otros, para la realización de testamentos. Sin embargo, “conocer el valor de los activos (bienes), antes de hacer un testamento ayuda a tomar mejores decisiones”, resalta Enrique Ruíz Jaquez, Director Divisional Noroeste de Tasvalúo.

De acuerdo con el especialista, un avalúo es crucial para conocer el valor de los activos y propiedades, porque permite tomar decisiones informadas al hacer el testamento, por lo que también ayuda a realizar una repartición justa. “Regularmente conocemos el precio que pagamos cuando adquirimos una propiedad, y consideramos que ese valor es permanente, pero a lo largo del tiempo las propiedades adquieren plusvalía”, detalla. “Como tal no hay un avalúo especial al plantearse hacer un testamento, pero es importante contar con uno, para conocer el valor actual de los bienes. Para ello, se recomienda un avalúo comercial, el cual estima la cuantía en la que debería intercambiarse el bien, que se pretende heredar”, agrega Ruíz Jaquez.

El especialista de la firma líder en valuación, consultoría y análisis de datos del sector inmobiliario explica que posteriormente, cuando se va a ejercer la herencia sí se requiere un avalúo para determinar el valor de los bienes y los impuestos correspondientes. “Al momento de que se va a tomar esa difícil, pero necesaria, decisión de realizar un testamento, si uno no es experto en el tema y/o no quiere ser injusto con la repartición de los bienes, un avalúo es un gran apoyo”, detalla. “En general es muy importante el conocer el valor de los bienes que estás generando a lo largo de tu vida, hasta para saber cómo han crecido tus inversiones, por ejemplo, uno adquiere una vivienda, tal vez con el objetivo inicial de formar una familia y establecerse, pero también la compras sabiendo que va a ir creciendo el valor de esta propiedad y que en dado momento lo vas a dejar a alguna persona. Entonces un avalúo permite tener información real y actual del valor de los bienes”, precisa Enrique Ruíz Jaquez.

Proceso del avalúo

Para solicitar un avalúo, se requiere documentación como escrituras, contratos de compraventa, boletas de predial y agua, y en casos de negocios o maquinaria, estados financieros o facturas. También se realiza una visita al inmueble para evaluar su estado de conservación, características, ubicación y cualidades físicas.

Finalmente, el Director Divisional Noroeste de Tasvalúo, indica que el proceso de avalúo no es complicado, ya que cuentan con especialistas para hacerlo sencillo para los clientes. Aclaró que el costo de un avalúo no es elevado, y depende del valor y número de bienes a evaluar, siendo un valor muy accesible y brindando tranquilidad al asegurar una distribución justa en un testamento.

