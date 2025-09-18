Aumentan en el mes del testamento hasta un 70 por ciento las solicitudes de documentos

septiembre 18, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Durante el llamado Mes del Testamento aumentan las solicitudes para la elaboración de este documento entre un 60 y 70 por ciento, reveló el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Joaquín Tiburcio Galicia.

Entrevistado en el marco de la Guardia Nacional que realizaron los notarios veracruzanos en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, su representante dijo que la gobernadora Rocío Nahle García y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil les solicitaron hacer presencia en todos y cada uno de los municipios.

“Tenemos una tarifa especial de mil 500 pesos, prácticamente la tercera parte del arancel, donde todas las personas son bienvenidas a expresar su última voluntad. El testamento, como ustedes lo saben, es una instrucción para que después del fallecimiento, la gente que va a ser heredera obligatoria de los bienes tenga precisamente un orden y una regla de cómo van a suceder esos bienes en armonía familiar”.

Además, lo calificó como un acto de generosidad y de amor a los que vienen atrás.

Y aunque se pensara que las personas adultas son quienes más acuden a realizar su testamento, también acuden jóvenes.

“Yo hice mi primer testamento y yo no tenía nada de bienes, pero tenía ya una hija. Entonces mi hija era menor de edad y yo viajaba con mi esposa, y entonces puedes determinar en tu testamento quién se va a quedar con la custodia de los menores hijos. Entonces no es necesario tener bienes. Es un sinnúmero de situaciones que puedes perder en un testamento, y bueno, ya con su nota de confianza los puedo asesorar con mucho gusto”.

Y es que, dijo, se puede heredar una gran universalidad de actos, por ejemplo educación, pensión alimenticia, cuidado de personas, entre otras situaciones.