“Mes del Testamento” en Veracruz se amplía a dos meses

agosto 29, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Este 2025, el programa “Mes del Testamento” en Veracruz tendrá una ampliación histórica. Por primera vez, el beneficio que tradicionalmente se aplicaba sólo durante septiembre estará vigente también en octubre, permitiendo a más ciudadanos acceder a costos preferenciales en la elaboración de su testamento.

La gobernadora Norma Rocío Nahle García expidió el decreto, que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, que otorga un incentivo a la población veracruzana, a través de los servicios que presta la Secretaría de Gobierno mediante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías.

Costo y beneficios del programa

Con esta medida, los interesados deberán cubrir un pago de 200 pesos, que ya incluye el Impuesto para el Fomento de la Educación, y de manera adicional se incluirá los honorarios notariales.

El beneficio aplicará exclusivamente para el otorgamiento de testamentos universales, en los cuales el testador podrá incluir hasta tres legados, sin importar el valor de los bienes, derechos u obligaciones.

La exoneración parcial del pago de derechos busca apoyar la economía de las familias veracruzanas y fortalecer la cultura testamentaria en el estado.

Vigencia y obligaciones notariales

El decreto entrará en vigor el 1 de septiembre y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025. Durante este periodo, los notarios deberán rendir informes a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, ya sea por escrito o de manera electrónica a través del Sistema Integral de Avisos Testamentarios.

Cada notario tendrá que entregar un reporte detallado del total de testamentos otorgados bajo este beneficio.