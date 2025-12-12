En el Congreso, rinde diputada Victoria Gutiérrez su Primer Informe de labores

diciembre 12, 2025

Legislar con el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo, es y seguirá siendo nuestro compromiso irrenunciable, expresó la representante popular.

Xalapa, Ver., 12 de diciembre de 2025.- Las actividades que hoy presento son testimonio de un ejercicio honesto, comprometido y cercano al territorio, guiado por la convicción de que los cambios se construyen de la mano del pueblo, escuchando sus necesidades y respondiendo con resultados, expresó la diputada Victoria Gutiérrez Pérez al rendir su Primer Informe de labores, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la LXVII Legislatura.

Acompañada del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, la legisladora hizo la relatoría de las acciones realizadas desde el inicio de sus funciones, enfocadas, principalmente, a la defensa de las comunidades originarias, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, del sector agrícola, personas con discapacidad, posicionamiento de café, cultura, derechos humanos, ciencia y arte, entre otros.

Expuso, que en este periodo, presentó iniciativas en materia de protección de los derechos humanos en casos de violencia vicaria; en coautoría con otros legisladores, la instauración del Día Estatal del Caballo (22 abril), ambas aprobadas por el Pleno el 6 de marzo y 15 de octubre, respectivamente; y como parte del Grupo Legislativo de Morena, la propuesta de reforma para el nuevo formato de comparecencias de los servidores públicos, la cual, de la misma forma, se encuentra aprobada y publicada.

Asimismo, refirió sus participaciones en tribuna, con Anteproyectos y Posicionamientos sobre diferentes temas, entre los que destaca la propuesta para la creación, en esta Legislatura, de la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en Veracruz, “la cual fue aprobada por mis compañeras y compañeros diputados y del cual tengo el honor de presidir”, indicó.

Como parte de su quehacer legislativo, mencionó su trabajo en el estudio y dictamen de las iniciativas turnadas a las Comisiones Permanentes a las que pertenece, su labor de gestoría ante dependencias e instituciones, atención ciudadana, vinculación y apoyo social, y describió su colaboración en los municipios de la zona norte del estado afectados por las pasadas lluvias de octubre de este año.

Detalló que el pasado 1 de octubre, en el Congreso del Estado, se llevó a cabo el Festival Internacional del Café Veracruzano, para reconocer la importancia del aromático veracruzano, promover su calidad, apoyar a las y los productores de las diversas regiones de la entidad y su relación en los diferentes momentos de la vida diaria.

En el citado Festival, señaló, se contó con la participación de conferencistas de talla internacional, productoras y productores de café veracruzano, académicos, investigadores, científicos, artistas, e integrantes de pueblos originarios, quienes realizaron un ritual tradicional de pedimento por una buena cosecha.

“Con gratitud y profundo sentido de responsabilidad, refrendo mi compromiso de seguir trabajando con esfuerzo, honestidad, transparencia y cercanía. Continuaremos legislando para garantizar derechos, ampliar libertades y fortalecer un Veracruz más próspero, más igualitario y más humano”, concluyó.

A este acto de rendición de cuentas asistieron el secretario de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputado Alejandro Porras Marín; las legisladoras, Elizabeth Morales García y Tanya Carola Viveros Cházaro y legisladores Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Urbano Bautista Martínez, así como académicos, investigadores, integrantes del sindicato de músicos, artistas, y público en general.