Elige Congreso a Ana María Autrán Premio Estatal a la Mujer 2026

febrero 26, 2026

• Representa un ejemplo en cuanto a la dedicación, liderazgo femenino y compromiso con la salud pública y la igualdad, refiere la Comisión Especial encargada de los trabajos.

Xalapa, Ver., 25 de febrero de 2026.- Con 37 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz determinó que el Premio Estatal a la Mujer, edición 2026, sea entregado a la maestra Ana María Autrán Gómez, por su trayectoria excepcional en los ámbitos científico, académico, profesional y social que representa un ejemplo inspirador de dedicación, liderazgo femenino y compromiso con la salud pública y la igualdad.

En la sesión, celebrada en el Recinto Oficial, la Comisión Especial para el Otorgamiento del Premio Estatal a la Mujer, integrada por las diputadas Astrid Sánchez Moguel, presidenta; Daniela Flores Barnils, secretaria, y Luz Alicia Delfín Rodríguez, Ana Rosa Valdés Salazar, Elizabeth Morales García, María Elena Córdova Molina y Citlali Medellín Careaga, vocales, presentó el dictamen de Acuerdo para consideración del Pleno.

De conformidad con el documento, la maestra Autrán Gómez, originaria de Alvarado, Veracruz, es Uróloga Oncóloga, creadora del proyecto Urolatam, para pacientes urológicos. Cuenta con Sub-especialidad Mini-Invasive Surgery en el Hospital Linz de Austria y Saint Joseph de París y Sub-especialidad en uro-oncología en la Universidad Western Ontario de Canadá.

Se desempeñó como Jefa de la unidad de investigación y miembro de la unidad de cáncer del Instituto de Urología Lyx en Madrid.

Del mismo modo, expone que ha recibido diversos reconocimientos como: premio Pérez Castro, otorgado en Madrid, España; la Mejor Presentación de Trabajos Orales en el Congreso de la Asociación Española de Urología (2020); el Beca Accésit Prize en el Congreso de la Asociación Española de Urología (2025, Cádiz, España), y el Miembro de la Confederación Americana de Urología (CAU), siendo la primera mujer reelecta por unanimidad en el año 2025, reconociendo su liderazgo y excelencia en el ámbito urológico continental.

Cuenta con 118 artículos publicados en revistas de alto impacto internacional, enfocados principalmente en cáncer de próstata, testicular, renal, vesical y peneano. Además, ha participado como coinvestigadora en más de 35 ensayos clínicos uro-oncológicos y es coautora de tres capítulos en libros científicos especializados.

Es editora de un número especial en la Revista Mexicana de Urología dedicado al Desarrollo y Perspectiva de la Mujer Latinoamericana en la Urología, contribuyendo de manera significativa a la visibilidad y empoderamiento de las mujeres en esta especialidad médica en la región.

Entre 2022 y 2025, atendió de forma gratuita y multidisciplinaria a más de tres mil pacientes en municipios vulnerables de Veracruz (Alvarado, Salinas, Buena Vista y Antón Lizardo), con especial énfasis en poblaciones LGBTTTIQAP+. “Esta labor humanitaria combina atención médica de alta calidad con inclusión, equidad de género y acceso a la salud en comunidades marginadas”, refiere la Comisión.

Previamente, la instancia legislativa enlistó los trabajos que conforme a la Convocatoria debían realizarse, se congratuló por la alta participación social a este Premio y agradeció la postulación de 18 mujeres que, sin lugar a dudas, cuentan con una trayectoria y aportaciones dignas de reconocerse.