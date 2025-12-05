El turismo y la cultura, una fortaleza en Veracruz

diciembre 5, 2025

Entre los ecos del informe de la gobernadora Rocío Nahle en este su primer año de ejercicio gubernamental, mucho han sonado las acciones en materia de cultura y turismo, si bien ese pizpaz que hubo en un principio en la Secretaría de Turismo, no permitido que esta operara con agilidad los primeros meses, doña Xóchitl Molina entró al quite y Veracruz se puso de moda y se posicionó como uno de los destinos más competitivos en el país.

Con las acciones de promoción del Gobierno Estatal, Veracruz se encuentra en el quinto lugar en ocupación hotelera y servicios turísticos gracias a su crecimiento sostenido en afluencia de visitantes, además de la generación de 287 mil 995 empleos en el sector.

Por otro lado los grandes festivales como Cumbre Tajín y Salsa Fest reunieron a casi 600 mil asistentes, generando 900 millones de pesos en derrama económica, mientras que el turismo deportivo se destacó con el arribo del jugador de voleibol internacional a Boca del Río.

En otro tenor, la estrategia cultural del estado se fortalece con eventos como Después del Año Viejo, el Festival Yolpaki, al que llegaron más de 46 mil asistentes, el Festival del Mar en el sur y el Festival Internacional del Bolero, que reunió a más de 7 mil espectadores en Veracruz y Tlacotalpan.

La proyección de Veracruz, creció en escenarios nacionales e internacionales, participando en ferias de Madrid, Londres, Zacatecas, el Festival Cervantino y el Tianguis Turístico, donde obtuvo cinco premios, incluido el de Mejor Pueblo Mágico para Orizaba, a su vez, nuestro estado fue seleccionado por Sectur y la UNESCO para el Programa Nacional de Turismo Comunitario, integrando 63 experiencias y logrando que sus ocho Pueblos Mágicos recibieran calificación AA, la más alta del país, el estado. también impulsó su industria cinematográfica con 34 producciones en 22 municipios, generando 18 millones de dólares y posicionándose en el quinto lugar nacional en filmaciones.

Total que con la tía Chío, Veracruz está en vías de consolidarse como un destino vibrante, culturalmente rico y con un turismo en expansión, reafirmando por qué “Veracruz está de moda”.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer la gobernadora Nahle García, luego de la Ceremonia de Graduación y Jura de Bandera del Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad Estatal, Municipal y Penitenciario, que se celebró en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad en Emiliano Zapata, declaró que no hará ningún cambio al interior de su gabinete, por ende todos se quedan donde están ¡Zaz culebra! Y tantos que se pensaban ya en la silla del titular.

Luego, ayer la gobernadora Rocío Nahle recibió el informe anual correspondiente a las actividades concernientes a las Fiscalía General del Estado, de manos de la aún fiscal Verónica Hernández Giadáns… el caminito hacia el adiós ¡Caray! Ya doña Verito se había hecho a la idea de que pasaría ahí al menos 4 años más y nada… en fin, que para todos esos adelantados y levanta manos, me informan fuentes de muy alto nivel, porque si yo también tengo de esas fuentes; que llegaría una persona de todas las confianzas del hombre perfecto, es decir Omar García Harfuch.

Y es que con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, Omar Reyes Colmenares en la Unidad de Inteligencia Financiera y Francisco Almazán Brocio en el Centro Nacional de Inteligencia, el equipo de seguridad de la presidenta Sheinbaum se fortalece y lo conducente sería que en uno de los estados vinculados más estrechamente con su gobierno, empezara a llegar gente de la entera confianza tanto de la presidenta como de la gobernadora, ya que la relación entre ambas mujeres es de estrecha colaboración.

En fin mis chulos, así las cosas, nos leemos el próximo lunes, pasen un lindo fin de semana.