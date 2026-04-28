‘El Jefeciño‘, el nuevo asentamiento maya descubierto en Quintana Roo

abril 27, 2026

Gracias a un reporte ciudadano y a las labores del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha registrado un nuevo sitio prehispánico denominado El Jefeciño. Este asentamiento destaca por su arquitectura monumental de estilo Petén y se localiza en el sur de Quintana Roo.

El sitio, que se estima abarca inicialmente 100 hectáreas, fue documentado entre 2023 y 2024 por los arqueólogos Sonny Moisés Ojeda González y Diana Karina Blancas Olvera. Los expertos identificaron un conjunto de 80 edificios, de los cuales resalta un área nuclear con cinco estructuras monumentales de hasta 14 metros de altura, dispuestas en una plaza en forma de “C”.

De acuerdo con la evidencia, el sitio —denominado El Jefeciño, debido precisamente a la monumentalidad del conjunto en el que descansan 80 edificios— tuvo su esplendor durante el periodo Clásico Temprano/Tardío (250-900 d.C.). Su arquitectura presenta rasgos distintivos del estilo Petén, tales como:

Edificaciones abovedadas de gran envergadura.

Esquinas redondeadas y remetidas.

Molduras en delantal, características de las grandes urbes mayas de la época.

En el noreste del predio, los investigadores localizaron restos de pintura mural decorativa en colores blanco, naranja y rojo, además de fragmentos de una osamenta humana que podría corresponder a un contexto de enterramiento. Asimismo, se identificaron tres bóvedas en saledizo en excelente estado de conservación.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que este registro “fortalece la protección del patrimonio arqueológico y amplía el conocimiento sobre la presencia maya en el sur de Quintana Roo. Incorporar este sitio al trabajo del INAH también reconoce el valor de las comunidades en el resguardo de la memoria histórica”.

A diferencia de otras áreas intervenidas por el Tren Maya, en El Jefeciño no se realizó un salvamento arqueológico, lo que significa que las evidencias permanecen in situ para su protección. Los especialistas señalaron que, debido a la complejidad de las estructuras, el sitio podría tener entre cuatro y cinco etapas constructivas superpuestas.

⇒ Se espera que en el futuro se pueda realizar un proyecto de mapeo con tecnología LiDAR, para definir y estudiar el patrón de asentamiento. De manera posterior, se recomendarán acciones de conservación, consolidación y exploración del recinto.

Los investigadores coincidieron en que el estudio de dicha urbe prehispánica contribuirá a comprender la red de sitios arqueológicos de la región, así como a ampliar lo que se sabe de los antiguos mayas del sur de la entidad y las relaciones sociales que existieron entre ellos.