Dua Lipa y Callum Turner confirman su compromiso

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de varios meses de rumores, la cantante británica Dua Lipa y el actor inglés Callum Turner confirmaron oficialmente su compromiso durante una entrevista en la edición de julio de British Vogue. La pareja, que hizo pública su relación a principios de 2024, da un nuevo paso hacia el futuro, refiriéndose al compromiso como “un sentimiento realmente especial”.

Dua relató que el anillo de compromiso fue diseñado por Callum con la ayuda de sus mejores amigas y su hermana, Rina. “Estoy obsesionada con el anillo”, confesó la cantante, describiéndolo como “muy yo” y un reflejo de la persona que la conoce profundamente. Enfatizó que este momento representa la transición hacia “ser mejores amigos para siempre”.

El origen de su historia de amor es casi de película: se conocieron inicialmente en The River Café de Londres gracias a amigos comunes, y un año después, se reencontraron en Los Ángeles al coincidir ambos leyendo el mismo libro, Trust de Hernan Díaz. Desde entonces han construido una relación sólida, basada en el respeto mutuo y la complicidad, reflejada en su debut en la alfombra roja durante la Met Gala 2025.

A pesar de la noticia, no hay planes inmediatos de boda debido a los compromisos profesionales de ambos. Dua está en plena gira global Radical Optimism Tour, mientras Callum se encuentra en medio de un rodaje. “Estamos disfrutando de este periodo”, declaró ellas, aunque admitió que comienza a imaginar cómo se vería de novia.

Además del compromiso, Dua Lipa compartió sus aspiraciones de maternidad: le encantaría tener hijos algún día, pero reconoce el desafío de equilibrar la vida familiar con un ritmo profesional exigente.

¿Quién es Callum Turner?

Callum Turner es un actor y modelo nacido en Chelsea, Londres. Ha participado en películas como Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, The Secrets of Dumbledore, y en la serie Masters of the Air de Apple TV+. Además, tiene experiencia como modelo para marcas como Burberry y Reebok. Su trayectoria le ha convertido en una figura ascendente del cine británico, respaldada por una nominación al BAFTA TV en 2020.