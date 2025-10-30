Donald Trump ordena reanudar pruebas nucleares de EU

octubre 30, 2025

El presidente Donald Trump ordenó reanudar las pruebas nucleares estadounidenses después de 30 años sin realizarlas. La medida respondería a los ensayos de otros países, afirmó en Truth Social.

“Si hacen pruebas, nosotros tendremos que hacerlas“, declaró Trump a bordo del Air Force One. Precisó que su objetivo es la “desnuclearización” y sumar a China a los tratados con Rusia.

Estados Unidos mantiene una moratoria de pruebas nucleares desde septiembre de 1992. La última prueba ocurrió en Nevada y desde entonces solo realiza experimentos subcríticos.

El anuncio sigue a las maniobras nucleares rusas del 22 de octubre, donde Vladimir Putin supervisó lanzamientos de misiles balísticos. Incluyeron pruebas con el misil Yars de 12 mil km de alcance.

El Tratado de Prohibición Completa de Pruebas fue aprobado en 1996, pero nunca entró en vigor. Estados Unidos y China se encuentran entre los países que no lo han ratificado.

Reanudar las pruebas significaría romper con tres décadas de política bipartidista. Desde la Guerra Fría, Estados Unidos ha realizado más de mil ensayos nucleares.