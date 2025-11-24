Diddy ganó 4 mdd estando en la cárcel por el alquiler de su jet

noviembre 24, 2025

Sean “Diddy” Combs continuó recibiendo ingresos millonarios durante el tiempo que ha permanecido detenido al permitir que su jet privado fuera arrendado a terceros. Según reportes, la aeronave generó alrededor de 4.1 millones de dólares en ingresos por múltiples vuelos realizados en varios meses. Ha invertido al menos 10 millones de dólares en su defensa legal.

La nave en cuestión, un Gulfstream G550, fue operada por una compañía arrendadora que gestionó los vuelos y la comercialización. En el periodo señalado se registraron más de 120 vuelos, con tarifas por trayecto que promediaron decenas de miles de dólares. Muchos clientes contrataron la aeronave sin conocer la situación legal del propietario.

Abogados señalan que, salvo órdenes judiciales específicas de congelamiento de bienes, los activos privados pueden seguir generando ingresos y ser administrados por terceros. Esa realidad complica la percepción pública sobre sanciones económicas y responsabilidad durante procesos penales.

El Gulfstream G550 tiene capacidad para 14 pasajeros y un alcance de 6 mil 500 millas náuticas. Se considera un vehículo de lujo gracias a sus interiores en roble, sofás amplios y tecnología pensada para clientes de alto perfil.

El magnate musical fue declarado culpable de dos cargos de transporte para prostitución, mientras que fue absuelto de conspiración de extorsión y dos cargos de tráfico sexual, tras un juicio que reveló testimonios impactantes sobre presuntas actividades delictivas durante más de dos décadas.

Mientras continúa el proceso judicial, que se extenderá por seis semanas más, Combs enfrenta la posibilidad de cadena perpetua si se agravan las condenas.