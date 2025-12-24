Dictan prisión preventiva contra exárbitro “Chiquimarco” por violencia familiar

diciembre 24, 2025

Una jueza de la Ciudad de México dictó prisión preventiva contra el exárbitro mundialista Marco Antonio “N”, alias “Chiquimarco“, como medida cautelar dentro del proceso penal que enfrenta por presunto delito de violencia familiar.

La decisión se tomó tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, con el objetivo principal de proteger a la víctima, identificada como Alva, expareja del imputado.

El exárbitro deberá presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a más tardar en tres días. La medida modifica las condiciones bajo las cuales “Chiquimarco” enfrentaba el proceso desde 2023, cuando un juez determinó su vinculación a proceso, pero le permitió seguir en libertad bajo ciertas restricciones, como la prohibición de acercarse a la víctima.

La autoridad judicial consideró que, dadas las circunstancias actuales del caso, mantener al imputado en libertad representaba un riesgo potencial para la seguridad de Alva, por lo que se optó por endurecer las medidas cautelares.

El conflicto legal se remonta a 2023, cuando la víctima denunció al silbante.

Marco Antonio Rodríguez conserva el derecho de interponer recursos legales, como un amparo, para intentar enfrentar el proceso en libertad, siempre que un tribunal superior lo considere procedente. El proceso legal aún no concluye y se desarrolla bajo la carpeta de investigación 003/760/2022.