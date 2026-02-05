Detienen a alcalde de Tequila, Jalisco, por extorsión y nexos con el crimen organizado

febrero 5, 2026

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, fue detenido por fuerzas federales bajo cargos de presunta extorsión y corrupción, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las investigaciones indican que Diego “N” presuntamente lideraba una red de corrupción desde el ayuntamiento, extorsionando a empresas cerveceras y tequileras de la región y desviando recursos públicos. Además, se le vincula con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el operativo, desarrollado en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, también fueron detenidos tres funcionarios municipales: Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas.

El García Harfuch señaló en su cuenta de X que la acción responde a denuncias ciudadanas y forma parte de la Operación Enjambre, iniciativa anterior que resultó en la detención de tres alcaldes en el Estado de México. El operativo fue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC.

Un antecedente relevante ocurrió en mayo de 2025, cuando el alcalde fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco tras un concierto del grupo “Los Alegres del Barranco“, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho“, líder del CJNG.

Diego “N”, miembro de Morena, asumió la presidencia municipal de Tequila el 1 de octubre de 2024. García Harfuch subrayó que las detenciones se enmarcan en la estrategia contra la extorsión y la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.