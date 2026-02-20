Detienen a hombre que usar botarga del sobrino de Layda Sansores

febrero 19, 2026

Policías municipales detuvieron y golpearon a un joven que participó en el desfile del Carnaval de Ciudad del Carmen disfrazado con una botarga que hacía alusión a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores.

⇒ El joven, identificado como Aramis González Barrera, tuvo que pagar 4 mil 106 pesos de multa para recuperar su libertad, ya que de acuerdo a la boleta de infracción se le detuvo “por causar escándalo”, “provocar riñas” y “por faltas a la autoridad”.

Familiares del joven denunciaron que hubo abuso de autoridad por parte de los policías municipales, ya que en ningún momento estaba causando problemas ni agrediendo a nadie. Estimaron que la detención obedeció a móvil político, ya que Gerardo Sánchez, conocido como “Seso Loco”, aspira a ser candidato de Morena a la gubernatura.

Aramis González había participado sin contratiempos durante los primeros días del Carnaval –sábado, domingo y lunes–; sin embargo, en el tercer y último desfile, el martes pasado, fue interceptado por uniformados, quienes procedieron a asegurarlo en la vía pública y quitarle a jalones el disfraz.

⇒ Personas en el lugar afirmaron que no se encontraba en estado inconveniente ni alteraba el orden, por lo que atribuyeron la detención al disfraz que llevaba puesto: una botarga en forma de cerebro y una playera con la leyenda “Gerardo Sánchez Sansores”.

Hace dos años, durante el Carnaval en Campeche, se vivió una situación similar cuando un grupo de botargas disfrazados de la gobernadora Layda Sansores, de su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, y de otros políticos, fueron detenidos y golpeados, además de que los enviaron a los separos de la Policía Estatal.