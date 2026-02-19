Expríncipe Andrés de Windsor es detenido en Reino Unido por presunta mala conducta en un cargo público

Expríncipe Andrés de Windsor es detenido en Reino Unido por presunta mala conducta en un cargo público

febrero 19, 2026

Redacción.- La policía británica ha detenido este jueves al expríncipe Andrés bajo la sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, en lo que representa uno de los episodios judiciales más serios de la familia real en décadas.

La detención se produjo en la mañana de este jueves, que coincidió con su 66º cumpleaño, en su residencia en la finca de Sandringham, en Norfolk. Un comunicado oficial de la Thames Valley Police, la fuerza responsable de la zona, indicó que “hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público” y que se están llevando a cabo búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk relacionados con el caso.

Aunque la policía no ha nombrado oficialmente al detenido, medios de comunicación y autoridades han confirmado que se trata de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III del Reino Unido.

La investigación se centra en presuntas irregularidades durante su etapa como enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional, cuando supuestamente pudo haber compartido información confidencial con el difunto financiero Jeffrey Epstein, figura vinculada a múltiples delitos sexuales.

La policía británica ha dicho que el detenido permanece bajo custodia mientras continúa la investigación, y que no ha formulado cargos formales por el momento. En Reino Unido, la mala conducta en cargo público puede implicar graves sanciones penales si se demuestra en un juicio.

El caso ha generado un fuerte impacto mediático y político en el país, subrayando que, según el primer ministro británico, “nadie está por encima de la ley”.