Destaca SEP fuerza y valentía de las mujeres en el proceso de Independencia de México

septiembre 12, 2025

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, resaltó la participación decisiva de las mujeres en el proceso de Independencia de México. Recordó que incluso el Ejército realista reconocía su fuerza y valentía, como se evidencia en un bando de 1817 donde se advertía que en Sultepec “no había mujer que no fuera una verdadera insurgenta”.

Durante la sección Mujeres en la historia de la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que las mujeres desempeñaron múltiples papeles en la lucha: conspiradoras que organizaron redes de apoyo y financiaron a los insurgentes; cuidadoras que acompañaron a sus familias en los campamentos; espías que transmitían información estratégica, y combatientes que, en momentos críticos, tomaron las armas para defender la causa libertaria.

“Sin ellas, el anhelo de un México independiente no se habría hecho realidad en 1821”, subrayó la titular de Educación Básica al refrendar el compromiso de visibilizar a las mujeres en el marco de las conmemoraciones patrias.

Juárez Pérez detalló que los realistas comprendían el peso de la participación femenina, al grado de que Agustín de Iturbide ordenó apresar a cientos de mujeres en Pénjamo para debilitar la resistencia y romper las redes de apoyo que garantizaban la continuidad del movimiento. Castigaban a las mujeres no solo por ser insurgentas, sino también por transgredir los roles de género de la época.

Ejemplos emblemáticos de esta persecución fueron María Josefa Martínez, procesada por liderar un grupo de hombres y por “portar pantalones”; y María Tomasa Estévez, condenada a muerte bajo el argumento de que su belleza ponía en riesgo a los soldados realistas. A ellas se suman casos como el de Carmen Camacho, fusilada y exhibida en Acámbaro con un letrero que señalaba “adicta a la insurgencia”.

La subsecretaria sostuvo que las mujeres no solo fueron combatientes visibles, sino también tejedoras de redes, responsables de tareas fundamentales como alimentar a los ejércitos, resguardar información y mantener vivo el espíritu de la causa. Al mismo tiempo, sufrieron detenciones arbitrarias, tortura, fusilamiento y la exposición pública de sus cuerpos como método de escarmiento.

Finalmente, enfatizó que las mujeres de la Independencia fueron juzgadas dos veces: primero por su militancia insurgente y después por el simple hecho de ser mujeres. “No podemos condenarlas al olvido, porque su valentía y sacrificio son parte esencial de nuestra historia”, concluyó.