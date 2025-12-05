Apoyará Nahle a UV en rehabilitación de instalaciones afectadas por lluvias de octubre en Poza Rica

diciembre 5, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Ante las afectaciones que sufrieron las instalaciones de la Universidad Veracruzana en el campus Poza Rica, la gobernadora Rocío Nahle García dijo que su administración apoyará a la Máxima Casa de Estudios en su recuperación tras el temporal lluvioso del pasado 10 de octubre.

En entrevista, la mandataria explicó que se está revisando el inventario de daños, especialmente en un laboratorio de salud que resultó seriamente afectado.

“Nosotros vamos a ayudar, hay un laboratorio de Salud que quedó muy dañado y yo ya le pedí al rector, a través de mi oficina, que nos entregue un listado de todos los equipos que se dañaron, hay que verlo”.

En ese sentido, Nahle García señaló que previo a la autorización de recursos se tiene que realizar una valoración técnica de los predios donde se ubica la infraestructura afectada.

Recientemente el rector de la UV, Martín Aguilar dio a conocer que se requiere 75 millones de pesos para rehabilitar el equipamiento del campus de Ciencias de la Salud en la región Poza Rica–Tuxpan, además se analiza la reubicación definitiva del campus ante el riesgo de nuevas inundaciones.