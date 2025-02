Despiden a Roberto Moreno Herrera secretario del Sistema Nacional Anticorrupción por corrupción

febrero 20, 2025

Roberto Moreno Herrera, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), fue separado del cargo tras descubrirse diversas irregularidades en su gestión, entre ellas, viajes no autorizados, retrasos y omisiones en la implementación de una plataforma digital nacional, asignación discrecional de plazas, y otros posibles hechos de corrupción.

Autoridades federales confirmaron a MILENIO que el 19 de febrero se solicitó a Moreno la entrega inmediata de su renuncia como resultado de una decisión colegiada del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva Sistema Nacional Anticorrupción, y respaldada por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

Sumado a lo anterior, se integrará un expediente de investigación que podría derivar en denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Moreno Herrera ocupaba desde junio del 2022 el cargo de Secretario Técnico de la SESNA. Su función, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, era dirigir los trabajos de asistencia técnica y administrativa para la implementación de las políticas diseñadas por el comité coordinador del Sistema Nacional. Su periodo en el cargo concluirá en junio del 2027.

Sin embargo, y como resultado de diversas auditorías federales y denuncias internas, se detectaron presuntas irregularidades graves relacionadas con la gestión de Moreno. Una de las más delicadas tiene que ver con presuntos hechos de abuso de autoridad derivado de la utilización de recursos de la secretaría técnica para funciones que no estaban en su ámbito de competencia.

“El servidor público tomó atribuciones que no le correspondían. Él encabeza un órgano que debería estar haciendo estudios, debería estar construyendo una plataforma digital, ayudando a lograr los objetivos comité. Pero en lugar de utilizar los recursos para ello, los ha utilizado para viajes, para sueldos y plazas que él colocó unilateralmente. Y las auditorías son claras en que no se han obtenido los resultados”, dijo a este medio uno de los funcionarios con pleno conocimiento de la decisión tomada.

Los viajes referidos están relacionados con una serie de comisiones en el interior del país a los que el mismo funcionario decidió asistir con su personal en representación del Sistema Nacional Anticorrupción, pese a que legalmente no cuenta con dicha representación ni tuvo autorización del órgano de gobierno para ello.

“Incluso, se identificó un viaje que hizo a Hong Kong a representar al Estado Mexicano cuando no debería ni siquiera representar al Sistema Nacional. Se ha tomado atribuciones que no tiene y eso es delicado”, indicó el funcionario consultado.

En el análisis también se identificaron convenios que comprometieron recursos del sistema y de los que Moreno no notificó al órgano de gobierno ni a la presidencia del sistema. Un ejemplo es el llamado Acuerdo Específico de Contribución entre la SESNA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la finalidad de implementar y obtener un sello de igualdad de género.

En dicho convenio, firmado por Moreno Herrera el 24 de abril de 2024, la SESNA se comprometió a pagar a dicho organismo internacional más de millón y medio de pesos. “Es un tema de un certificación que muy posiblemente se pudo haber realizado con recursos propios, porque ya se contaba con un área de género, pero donde él decidió unilateralmente comprometer así los recursos”, dijo el funcionario consultado.

Otra de las irregularidades graves que motivaron la decisión de separar prematuramente a Moreno Herrera del cargo tienen que ver con los resultados de la auditoría de desempeño 362 que la Auditoría Superior de la Federación practicó a la SESNA con motivo de la Cuenta Pública 2022.

Los auditores identificaron que varios de los sistemas que deberían formar parte de la llamada Plataforma Digital Nacional simplemente no estaban en funcionamiento. Entre ellos estaba el sistema que debería permitir a los ciudadanos la presentación de denuncias públicas por faltas administrativas o hechos de corrupción y otro relacionado con comunicaciones y fiscalización. Sumado a esto los cuatro subsistemas que ya estaban en marcha presentaban errores.

Ante esto, los auditores notificaron oportunamente a la SESNA de estas anomalías para que la secretaría técnica, encabezada por Moreno Herrera, implementara a la brevedad las acciones correctivas necesarias. Sin embargo, y como consta en una notificación entregada por la ASF a la SESNA en mayo de 2024 de la que MILENIO tiene copia, la secretaría técnica simplemente hizo caso omiso, por lo que se determinó la observación como no atendida y se solicitó el inicio de los procedimientos sancionatorios correspondientes.

Transcurrido casi un año de esa notificación, la Plataforma sigue sin funcionar, pese a convenios y contrataciones que Moreno ha firmado y ha significado el desembolso de decenas de millones de pesos.

“Moreno tiene 20 plazas de un nivel considerable para poner en marcha esa plataforma, pero esta no ha avanzado porque la persona que colocó al frente ni siquiera sabe de tecnologías de la información. Se han gastado recursos en esto, se han firmado contratos, todo ello sin informar adecuadamente ni pedir aprobaciones a la presidencia en turno y lo peor, sin que no haya resultados, como la propia Auditoría confirma”, señaló.