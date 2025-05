De todo un poco 

mayo 15, 2025

No bueno! Lector lectora querida, te cuento que resulta que ayer, la autoridad federal, cumplimentó una orden de aprehensión contra doña Lambertina Galeana Marín de 79 años, por delitos relacionados con los hechos ocurridos en Ayotzinapa en 2014, la mujer en aquellos años fungió como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero en el año 2014… resulta que la hoy rea estuvo relacionada con la desaparición de unas grabaciones de suma importancia para la investigación del caso y no sé que tanta miseria más… Yo me pregunto y a estas alturas ¿Cómo para qué?

Luego, como este año el Organismo Público Local Electoral hizo no se que desmán con el presupuesto para los debates, que porque como la Bartola no le alcanzó con los tres pesos; la XEU hizo lo propio y ayer tuve la oportunidad de escuchar el debate entre los candidatos a la alcaldía de Boca del Río Bertha Ahued del MORENA, Alberto Vivas del Revolucionario Institucional, Raúl Zarrabal del Movimiento Ciudadano y Maryjose Gamboa de Acción Nacional… se hizo más que patente la necesidad de buscar nuevos mecanismos que sirvan para que los candidatos desarrollen su discurso, ya que el modelo de debate es obsoleto y por más que la compañera Beatriz Zavaleta le hizo la lucha, no hubo modo.

Y luego del balcón inmenso, en el que se vio involucrado el presidente de la Junta de Coordinación Política el diputado Esteban Bautista, a posta de la detención del señor Domingo Flores, quien al parecer resultó ser un pájaro de cuenta, como lo dio a conocer ayer la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, que lo investiga por un viaje de fechorías incluso el homicidio de 5 personas el domingo pasado en Texistepec; el colorido diputado de Tatahuicapan, posteó en sus redes sociales, que las imágenes difundidas en las que aparece él abrazado con el finísimo personaje hoy investigado, fueron por cortesía… ¡Ámonos recio!

Según el cámpira y ex guerrillero zapatista, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, es su responsabilidad recibir a todos y todas las veracruzanas, además de tomarse fotografías… ¡No bueno! Aire me faltó para acabar de reírme, la realidad es que eso debería de tomarlo como una responsabilidad, pero el señor simplemente no la ejerce, ya que es del dominio público, que el guerrillero de Tatahuicapan en su día de puertas abiertas en el congreso, aparece tardísimo y hace esperar a la gente que acude a verlo horas y más horas, al más viejo y rancio estilo político de los años noventa, además recibe a quien quiere y a quien no pues adiosito.

Pobre señor millonario, la realidad es que lo suyo, lo suyo es la toma del pozo, el cierre de la válvula, la presión al gobierno en turno y regarla un día si y el otro también con sus declaraciones un tanto patidifusas, eso de andarse metiendo a político y pese a los tiempos sui géneris que vivimos, no es lo suyo, ya mejor que se regrese al suministro y distribución del agua… en una de esas la arma mejor que los del CMAS Xalapa.

La gobernadora Rocío Nahle imparable, ayer estuvo en Coatzacoalcos, donde recorrió junto con funcionarios federales y estatales, el Complejo Petroquímico Cangrejera, cuya planta de etileno genera mil 700 toneladas diarias de productos derivados del etileno, posteriormente visitaron Pro-Agroindustria, líder en la producción de urea y por último estuvieron en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, que posee cuatro plantas de amoniaco para la obtención de la materia prima para la producción de la urea… Y el lunes estuvo con los temas de ganadería atendiendo la crisis del gusano barrenador…

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana, feliz días a todos los maestros que pasan por nuestras vidas.