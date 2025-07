Cuelgan lonas en Indeco Ánimas contra apertura de nuevos negocios

julio 14, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos de la colonia Indeco Ánimas se pronunciaron en contra del crecimiento desmedido de negocios en su zona habitacional, pues consideraron que los establecimientos tienen responsabilidad en la contaminación del Lago de Las Ánimas.

Sobre la calle Paseo de las Araucarias, las personas colgaron lonas sobre los árboles, con diversos mensajes como: “No consultorios, no negocios, no oficinas, no escuelas”.

Las personas opinaron que la apertura de nuevos negocios en la zona provocó contaminación en el cuerpo de agua mencionado, debido a que descargan aguas residuales al mismo.

Además, se dijeron molestos por el crecimiento descontrolado de los establecimientos en una zona zona con uso de suelo habitacional.

Consideraron que es la necesaria una revisión a los permisos de giro comercial que han sido otorgados en la zona, ya que, a su parecer, se ha salido de control la situación, viéndose afectado el medio ambiente en esta zona de alta plusvalía de la capital veracruzana.

Cabe recordar que los residentes de la zona han reportado una severa contaminación en el Lago de las Ánimas donde el ayuntamiento realiza maniobras para su limpieza y mantenimiento.

Por tal motivo, las personas pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para que sea atendido el problema.