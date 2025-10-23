Corren a “lodazos” a alcaldesa de Álamo Temapache, pasaron más de 12 días y no se sabía de ella

octubre 23, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A “lodazos” y gritos corren damnificados de Poza Rica a la alcaldesa morenista de Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Pardo, a quien recriminaron su ausencia por más de 12 días durante la emergencia originada por el desbordamiento del río Pantepec y la inundación en el 100 por ciento del municipio.

Y es que, desde inicio de la contingencia por las lluvias torrenciales, la Edil no fue vista recorriendo calles o realizando acciones de limpieza y atención a la población.

Apenas, ayer, publicó un video en sus redes sociales oficiales para dar a conocer las acciones que se hacen por parte de la autoridad municipal y salió a recorrer las calles de Álamo, uno de los dos municipios con mayores afectaciones por la lluvia.

Lilia Arrieta acudió a una de las zonas afectadas y fue recibida a gritos por parte de algunos pobladores, quienes literalmente la corrieron aventando bolas de lodo y gritando consignas en su contra.

A la presidenta municipal no le quedó más que salir del lugar, acompañada de otro funcionario “hasta ahora te presentas”, “No necesitamos fotos, necesitamos soluciones”.

Hay que recordar que hace unos días, pobladores afectados tambien acudieron a su domicilio para arrojar escombros generados por las inundaciones ante su molestia por lo que consideran una falta de atención de su parte.