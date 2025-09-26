Congreso vigilará que la FGE construya laboratorio forense y osteoteca en Xalapa

septiembre 26, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local, Carola Viveros Cházaro comentó que la ampliación presupuestal para la Fiscalía General del Estado, de 50 millones de pesos, permitirá atender un pendiente que se tenía con Colectivos de Búsqueda que piden acelerar el proceso de identificación de restos óseos.

En la sesión del jueves 25 de septiembre se aprobó el acuerdo para dar dinero adicional a la FGE. Los recursos extraordinarios se destinarán a la construcción de un laboratorio de Antropología Forense y una Osteoteca, así como a la edificación de una barda perimetral en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Periciales.

La diputada mencionó que darán vigilancia para que el recursos se aplique este mismo año, “para que se haga el uso adecuado del recurso”.

Recordó que en el pasado se había generado polémica por construir el laboratorio en las inmediaciones del panteón Palo Verde, sin embargo, ahora se busca edificar en Nuevo Xalapa, “es algo que está avanzado y estudiado, espero que sí (se construya).