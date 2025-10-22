Confirma Sheinbaum aumento a 78 en cifra de muertos por contingencia climática

octubre 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, informó este miércoles sobre el avance en la atención a las personas afectadas por las recientes lluvias, y detalló las acciones que se realizan para garantizar el apoyo directo a los damnificados.

Durante su intervención, Sheinbaum precisó que ya se han localizado a varias personas, mientras que lamentablemente dos personas que no habían sido identificadas fallecieron, lo que aumentó el número a 78 víctimas.

La revisión de los casos se realiza de manera constante, a través del 079 y en coordinación con los gobiernos estatales.

La mandataria explicó que en Poza Rica, aproximadamente un tercio de la ciudad resultó afectada, por lo que las autoridades han delimitado las zonas impactadas.

“Ahí servidoras y servidores de la nación van con un formato haciendo el censo. Cuando termina el levantamiento, se les deja un cintillo con un número, identificado con el nombre de la persona que es jefe o jefa de familia”, detalló.

El cintillo sirve para acceder directamente a los módulos de Bienestar, donde se entrega el apoyo correspondiente, que incluye cupones para despensas y enseres domésticos.

La presidenta subrayó que este proceso no tiene intermediarios, evitando que personas no afectadas puedan recibir los recursos, y aseguró que la entrega se realiza de manera expedita y con dedicación.

Sheinbaum anunció que la distribución de apoyos inició este miércoles en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que en Hidalgo comenzará el domingo debido a que todavía hay localidades de difícil acceso.

Finalmente, la presidenta recordó que toda la información sobre personas localizadas y recursos entregados se puede consultar en el micrositio oficial del gobierno, para mantener transparencia en la gestión de la ayuda.