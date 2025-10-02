Comprarían terreno con daños por lixiviados del relleno sanitario en El Tronconal

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, afirmó que, podrían comprar las tierras de un campesino que ha denunciado tener afectaciones por el escurrimiento de lixiviados del relleno sanitario en El Tronconal y que ya hay diálogo con el inconforme.

“Efectivamente tienen colindancia y efectivamente cuando las aguas rebasan la tina de lixiviados en ocasiones ha habido algún derrame, últimamente no ha acontecido”.

Señaló que pedirá la opinión jurídica para conocer si se puede adquirir a través de un título parcelario y adquirirlo.

“Estoy en tratos con ellos, ellos proponen que se les compre el espacio, voy a pedir la autorización al jurídico que me dé la opinión, para ver si puedo comprar porque no tienen título de propiedad, tienen título parcelario”.

Aunado a ello, señaló que darían respuesta a la petición de los vecinos pues ya hubo una reunión y se hará la evaluación correspondiente.

“Con independencia de atender que no se vuelvan a escurrir lixiviados, atender para ocupar ese espacio de remediación ecológica. Tiene un espacio verde bastante amplio que pudiéramos utilizar”.

Refirió que, aunque ya le tocaría a la siguiente administración municipal.

“Lo vamos a dejar como asunto prioritario para que sea atendido de manera prioritaria y sea atendido de manera inmediata”, agregó.

Recordó que el ayuntamiento de Xalapa está construyendo una sexta celda del relleno sanitario pues las que existen actualmente ya llegaron a su capacidad máxima.