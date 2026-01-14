Sheinbaum reporta avance significativo en programa de vivienda

enero 14, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que el Programa de Vivienda para el Bienestar registra avances significativos y tiene como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna a al menos un millón 250 mil familias que perciben entre uno y dos salarios mínimos, un sector que históricamente ha quedado excluido del mercado inmobiliario formal.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que el programa contempla incluso una meta más ambiciosa, de hasta un millón 500 mil viviendas, planteada por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega.

No obstante, subrayó que el compromiso mínimo de su administración es asegurar vivienda propia a un millón 250 mil familias.

Sheinbaum destacó que estas familias, de no existir un programa especial, no tendrían acceso a una vivienda, debido a que los precios en México resultan poco accesibles para quienes perciben bajos ingresos.

Por ello, el programa está diseñado tanto para personas afiliadas al Infonavit o al Fovissste, como para aquellas que no cuentan con seguridad social, pero sí forman parte de los programas de bienestar.

“Una parte muy importante de las viviendas está destinada a familias que no tienen acceso al IMSS o al ISSSTE, y que serán atendidas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)”, explicó la presidenta.

Detalló que en los próximos informes se dará cuenta del número de viviendas en construcción, las ya asignadas a familias y las que se prevé concluir para el año 2026, como parte del seguimiento puntual del programa.

Además, recordó que el Programa de Vivienda para el Bienestar se complementa con un ambicioso plan de escrituración, cuya meta es otorgar certeza jurídica a un millón de viviendas que actualmente no cuentan con escrituras, así como con la reducción de tasas de interés en créditos de vivienda, lo que beneficiará a más de cinco millones de familias.

En conjunto, la presidenta señaló que estas acciones permitirán beneficiar a cerca de ocho millones de familias en todo el país, principalmente a las de menores ingresos, que de otra manera no tendrían la posibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda.