Comienza el 2026 con hábitos pequeños: cómo tu historial crediticio puede fortalecer tu libertad financiera

febrero 2, 2026

Muchas personas empiezan el año con el deseo de mejorar su libertad financiera; el primer paso es adoptar pequeñas acciones sostenidas que les permitan tomar control de su dinero desde el día uno.

Conocer el Credit Score ofrece un punto de partida para entender cómo impactan las decisiones, incluso las más pequeñas, en las finanzas y actuar con intención.

Círculo de Crédito acompaña a las personas en este camino, a través de herramientas que hacen más fácil detectar compromisos, organizar pagos y cuidar el historial crediticio, lo que abre más opciones para lograr metas financieras.

Todos llegamos al año nuevo con el deseo de tener finanzas más fuertes, y la buena noticia es que la libertad financiera no depende de grandes propósitos, sino de esas pequeñas acciones que, al repetirse, pueden transformarse en hábitos y cambiar tu vida.

“La clave es partir de información verificable, no de suposiciones. Cuando realmente entendemos cómo se comportan nuestras finanzas, podemos trazar un camino más sólido, sostenible y alineado con nuestras metas”, explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector.

Todos hablan de libertad financiera pero, ¿qué es? Una de ellas es tener opciones, poder escoger cuándo pedir un crédito y calificar para ese préstamo que necesitas para, simplemente, tener tranquilidad.

El Credit Score funciona como una brújula: orienta, amplía opciones y te da el mapa para avanzar hacia objetivos más grandes. “Cuando lo conoces y lo cuidas, construyes paso a paso el futuro que mereces”, comenta Hugh Bruce.

Bases para cuidar tus finanzas

Círculo de Crédito comparte cuatro tácticas sencillas que te ayudarán a iniciar el año con pequeñas acciones, que puedas convertir en hábitos, para que te ayuden a tener mayor libertad financiera:

Anota tus gastos del día… el mismo día

Tres apuntes: qué gastaste, cuánto y por qué. En una semana aparecen patrones que explican por qué el dinero rinde (o no). Esa claridad te permite decidir mejor sin cambiar todo tu estilo de vida.

Revisa suscripciones y pequeños cargos “fantasma”

Entra a tus apps y estados de cuenta: servicios que ya no usas, renovaciones automáticas, comisiones ocultas. Cortar esos escapes te devuelve dinero sin esfuerzo y ordena tu presupuesto desde lo cotidiano.

Consulta tu Credit Score

Ver tu Credit Score y entender qué lo movió, te dará un punto de partida real. Es una guía que te ayudará a alinear tus hábitos para lograr mejores condiciones de financiamiento en el futuro.

Define un límite por compra para la semana

Pon una regla simple: ningún gasto arriba de 500 pesos, por ejemplo, sin pensarlo 24 horas. Es una pausa breve, pero evita compras impulsivas y te permite dirigir tu dinero hacia metas que importan.

“La libertad financiera llega cuando conoces tu circunstancia financiera y construyes hábitos que aporten y te coloquen en un mejor lugar, uno de mayores oportunidades. Revisar tu Credit Score, ajustar tus compromisos, automatizar pagos y mantenerte al pendiente son acciones sencillas que pueden transformar tu relación con el dinero”, concluye Hugh Bruce.