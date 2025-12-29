Cierran autopista Puebla-Orizaba por dos accidentes

diciembre 29, 2025

Por dos accidentes automovilísticos ocurridos la tarde de este lunes, la autopista Puebla-Orizaba se encuentra completamente cerrada a la circulación, situación que provoca largas filas de vehículos.

Los percances se registraron a la altura del kilómetro 252, antes de ascender a las Cumbres de Maltrata, con sentido a Puebla. En el primer hecho, una unidad tipo van salió del camino, mientras que en el segundo, un tractocamión que remolcaba una caja quedó descuadrado. En ambos casos, los conductores perdieron el control de las unidades debido al asfalto mojado en la zona.

La circulación vehicular se ve severamente afectada, ya que la vialidad permanece totalmente cerrada mientras personal de seguridad y cuerpos de emergencia realizan las maniobras correspondientes para atender la situación y retirar las unidades siniestradas.

Hasta el momento se desconoce la hora en que la autopista podría ser reabierta, por lo que se exhorta a los conductores a extremar precauciones y buscar vías alternas.