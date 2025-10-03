No se descarta que accidentes en la autopista Xalapa–Perote sean provocados por grupos organizados

octubre 3, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. — El diputado local Paul Martínez Marie alertó sobre la posibilidad de que los accidentes en la autopista Xalapa–Perote no sean únicamente hechos fortuitos, sino que existe la hipótesis de que algunos pudieran ser provocados por grupos organizados con la intención de aprovecharse de la rapiña.

El legislador recordó que desde hace tiempo presentó un exhorto para endurecer las sanciones contra este delito, al considerar que se trata de una forma de robo que no debe ser tolerada. “La rapiña realmente no tiene cabida, finalmente es una modalidad de robo y no se debe permitir, no debemos ser permisibles”, afirmó.

Marienez Marie señaló que la indiferencia ante estas prácticas ya ha cobrado consecuencias graves. “Recuerden un video donde un conductor de un tractocamión estaba muriendo y en lugar de prestarle auxilio, la gente se enfocó más en robarse la mercancía. Eso es inaceptable”, subrayó.

El diputado insistió en que los accidentes, que ocurren con frecuencia de uno o dos por semana, principalmente de vehículos de carga pesada, generan dudas sobre su origen.

Explicó que cuando la autopista era nueva se podía atribuir a la falta de conocimiento del camino, pero ahora los conductores que transitan ahí lo hacen con regularidad.

“Hoy en día son seguramente vehículos que ya han pasado no una, sino varias veces por ahí, conocen la carretera y, sin embargo, se siguen accidentando, lo cual hace dudar de cuál pudiera ser la razón para que sucedan”, dijo.

Asimismo, sostuvo que es necesario investigar a fondo porque podría tratarse de hechos intencionales para detonar actos de rapiña, lo que agravaría la situación al constituir delitos mucho más graves.

“Mucha gente ha sugerido que incluso hay quienes provocan esos accidentes para verse beneficiados, y eso sí sería mucho más grave todavía porque ya estaríamos hablando de homicidios dolosos”, advirtió.

Finalmente, el legislador llamó a modificar la ley para sancionar con mayor rigor a quienes sean sorprendidos en flagrancia. Advirtió que la presencia de multitudes en la zona de los percances no solo impide la labor de auxilio, sino que entorpece el tránsito y puede