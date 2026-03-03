Científicos UV desarrollan fármacos contra cáncer a base de oligoelementos

marzo 2, 2026

Investigadores del Instituto de Ciencias Básicas (ICB) de la Universidad Veracruzana (UV) desarrollan un proyecto de vanguardia para la creación de agentes terapéuticos contra el cáncer, utilizando un enfoque de química de coordinación que combina metabolitos de plantas con metales esenciales para el cuerpo humano.

El proyecto, titulado “Síntesis y estudio de las propiedades biológicas de compuestos de coordinación derivados de cumarinas”, es dirigido por Tomás Guerrero Briseño con el apoyo de Maritza Mendoza de la Cruz, alumna del Doctorado en Ciencias Biomédicas.

La alumna del Doctorado en Ciencias Biomédicas es la autora del estudio de complejos de molibdeno

La relevancia de la investigación radica en la búsqueda de alternativas al uso de metales pesados como el platino, rutenio e iridio, comunes en las quimioterapias actuales, los cuales causan severos efectos secundarios.

Ante este problema, el equipo de trabajo del ICB propone el uso de oligoelementos como el molibdeno y el zinc. Al respecto, el Guerrero Briseño comentó que la propuesta es cambiar el platino por elementos que ya forman parte de nuestro mecanismo bioquímico.

Trabajo de síntesis para la obtención de nuevos compuestos

Detalló que estos metales son vitales para el sistema inmunitario, la producción de ADN y la cicatrización, lo que podría derivar en fármacos más amigables con el organismo.

La investigación utiliza cumarinas (metabolitos secundarios de las plantas) como ligantes orgánicos; de acuerdo con el investigador y su alumna, la combinación entre el metal y estos ligantes determina la estabilidad y reactividad de la molécula, factores cruciales para identificar compuestos con potencial terapéutico que puedan superar retos actuales como la drogoresistencia.

Estructura de Rayos X de un complejo de molibdeno

Guerrero Briseño destacó que este trabajo es fruto de un esfuerzo multidisciplinario de casi nueve años en la casa de estudios: “La química es un estilo de vida que nos ha llevado a una aventura donde hemos encontrado mucho que aportar en el rubro de la química medicinal”, apuntó.

En tanto, para la para Maritza Mendoza, este avance no solo representa un logro académico, sino un compromiso social, “me enorgullece ser parte de la comunidad científica y sobre todo dentro de la UV”, expresó, al subrayar la importancia de que la universidad pública encabece proyectos que atiendan problemas de salud global.